Referendum in Catalogna, scontri ai seggi | Cariche della polizia: "Centinaia i feriti"

La polizia spagnola è entrata in azione a Barcellona facendo irruzione in diversi seggi per impedire le operazioni di voto del referendum. Nonostante la tensione, centinaia sono in fila fuori dai seggi elettorali per esprimere il loro voto. Ha votato anche il presidente Carles Puigdemont. La polizia ha poi caricato la folla: secondo il governo catalano i feriti sono 337. Barricate fuori dai seggi per impedire l'accesso degli agenti.