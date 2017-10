Referendum Catalogna, la polizia spagnola interviene ai seggi

La polizia nazionale spagnola è intervenuta in alcuni seggi elettorali in Catalogna. Lo riferisce la stampa locale e lo testimoniano alcuni video sui social. In tenuta anti-sommossa, gli uomini della Guardia Civil hanno sfondato le porte che erano state chiuse dagli attivisti. Gli agenti sono entrati in azione dopo che i Mossos d'Esquadra, la polizia catalana, erano scesi in strada limitandosi però a monitorare la situazione.