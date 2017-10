Referendum Catalogna, la Guardia Civil blocca la raccolta dati | Barcellona: "Si vota lo stesso"

Governo catalano "Si voterà nonostante blocco telecomunicazioni" - Il portavoce del governo catalano, il ministro alla presidenza Jordi Turull, ha detto che il blitz della Guardia Civil al centro delle telecomunicazioni catalano Ctti "non ferma la logistica" del referendum. "Che tutti stiano tranquilli, domenica si voterà", ha affermato.



Elettori convocati ai seggi alle 5 di mattina - L'Assemblea nazionale e la piattaforma Escoles Obertes hanno convocato ai seggi alle 5 del mattino i cittadini a cui non sarà concesso dormire nelle scuole. Pubblicate anche le ultime raccomandazioni: "Nel caso in cui trovino la loro scuola chiusa, gli elettori restino fermi davanti alla porta finché non potranno entrare" e, in caso di presenza di polizia, "mettano in atto una resistenza pacifica".



Occupate 163 scuole - Finora si contano 163 scuole occupate, in Catalogna, da persone che hanno organizzato attività ricreative per impedire che vi entrassero le forze di polizia in vista del referendum. I Mossos d'Esquadra hanno controllato 1.300 istituti scelti come seggi elettorali, rilevando che il 12% risulta occupato. I dati sono stati comunicati dalla prefettura. Le forze dell'ordine hanno informato gli occupanti che dovranno lasciare le strutture entro le 6 di domenica mattina. Il governo catalano ha previsto 6.249 seggi elettorali in 2.315 scuole in tutta la Catalogna, nonché un dispositivo di 7.235 persone per permettere a 5,3 milioni di catalani di votare al referendum sull'indipendenza della Catalogna, nonostante la sospensione disposta dalla Corte costituzionale.



Sigillati 1.300 seggi - La polizia ha sigillato 1.300 seggi. Lo ha reso noto il governo di Madrid. "Su 2.315 seggi, 1.300 sono stati sigillati dai Mossos d'Esquadra". Lo ha riferito il rappresentante di Madrid in Catalogna, Enric Millo.



Governo Madrid: "Referendum è annullato" - Il portavoce del governo spagnolo, Inigo Mendez de Vigo, ha fatto sapere che, con il blocco delle strutture del Centro per le Telecomunicazioni e le Tecnologie dell'Informazione (CTTI) della Generalitat da parte della Guardia Civile, "è stata colpita l'organizzazione del referendum illegale" organizzato dal governo regionale catalano. Mendez de Vigo, parlando al Palazzo di La Moncloa, ha sottolineato che l'esecutivo sta seguendo nel dettaglio gli eventi in Catalogna alla vigilia del 1 ottobre e ha detto che il referendum "è stato già annullato dallo stato di diritto".



La risposta di Barcellona: "Attacco a democrazia senza precedenti" - In Catalogna è in corso "un attacco alla democrazia senza precedenti nell'Europa moderna" da parte dello Stato spagnolo. Lo ha affermato su Twitter il vice presidente catalano, Oriol Junqueras. Per il "numero 2" del "Govern" di Barcellona, "quanto sta accadendo è terribile". Intanto il presidente della comunità autonoma, Carles Puigdemont, ha detto che il referendum si terrà regolarmente nonostante l'opposizione del governo spagnolo.



Puigdemont: "Molto deluso dall'Ue" - Il presidente catalano Carles Puigdemont si è dichiarato "molto deluso" dall'Ue per non avere tutelato i diritti civili in Catalogna "trascurando le proprie responsabilità". "Quando alla nostra gente si impediva di esporre un cartello per 'Più Democrazia', o si arrestava un giovane che apriva un sito web di informazione sul referendum, si proibivano riunioni o si violava la corrispondenza postale, pensavo che l'Ue tanto coraggiosa nel fare discorsi moralizzatori in altri punti del pianeta, avrebbe detto qualcosa. Sono molto deluso".