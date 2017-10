Referendum Catalogna, elettori convocati ai seggi alle 5 di mattina

L'Assemblea nazionale e la piattaforma Escoles Obertes hanno convocato ai seggi alle 5 del mattino i cittadini a cui non sarà concesso dormire nelle scuole in vista del referendum sull'indipendenza della Catalogna. Pubblicate anche le ultime raccomandazioni: "Nel caso in cui trovino la loro scuola chiusa, gli elettori restino fermi davanti alla porta finché non potranno entrare" e, in caso di presenza di polizia, "mettano in atto una resistenza pacifica".