Referendum Brexit: colloqui tra Juncker-Renzi e gli altri leader Ue

La diplomazia europea è in fermento mentre in Gran Bretagna è in corso l'atteso referendum sulla permanenza in Europa. "Il presidente della Commissione Ue Juncker ha parlato con il premier Matteo Renzi mercoledì, e continua a parlare con i leader Ue", ha spiegato il suo portavoce, Margaritis Schinas. Juncker ha avuto colloqui anche con la cancelliera Merkel, mentre "con Hollande parlerà venerdì".