Razzismo, Onu: missione in Italia nelle prossime settimane

L'Onu ha reso noto che invierà gli ispettori in Italia e Austria nelle prossime settimane per verificare il modo in cui vengono trattati i migranti. La portavoce Ravina Shamdasani ha spiegato che "non è affatto una cosa inusuale", perché la sua agenzia conduce spesso "missioni di lavoro in vari Paesi in cui ci sono preoccupazioni per lo stato dei diritti". Le sue squadre erano state già inviate in Italia, Bulgaria, Francia, Grecia e Macedonia nel 2016.