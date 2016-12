06:46 - Le manifestazioni contro il razzismo in molte città americane "fino a quando sono pacifiche, sono necessarie", perché "la coscienza del Paese deve essere svegliata dal qualche inconveniente". A sostenerlo è il presidente americano Barack Obama, il quale avverte però che "quando diventano violente sono controproducenti". E sottolinea come i problemi "non si risolveranno dall'oggi al domani".