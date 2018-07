Razzi da Gaza verso Israele,ordine ad abitanti: "Chiudetevi in casa"

Lanci di razzi da Gaza sono stati segnalati in diverse località israeliane lungo la frontiera con la Striscia. Lo ha riferito la radio militare di Tel Aviv, precisando che gli abitanti hanno avuto l'ordine di chiudersi in casa. Non si ha notizia di vittime. Uno dei razzi è stato intercettato dal sistema di difesa Iron Dome. L'aviazione israeliana aveva in precedenza colpito obiettivi di Hamas nel nord della Striscia.