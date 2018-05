Razzi contro Israele, Netanyahu: "L'Iran ha superato la linea rossa"

"L'esercito israeliano - ha continuato in un video Netanyahu - ha condotto un attacco molto esteso contro obiettivi iraniani in Siria. Grazie all'eccellente preparazione delle nostre forze, sia in difesa sia in attacco, l'operazione iraniana è fallita. Nessun missile è caduto in territorio israeliano. L'esercito siriano ha lanciato missili terra-aria contro di noi e per questo lo abbiamo colpito".



Netanyahau ha poi sottolineato che "la comunità internazionale deve impedire alla forza al-Quds iraniana di trincerarsi in Siria. I tentacoli del diavolo vanno tagliati prima che si espandano qui e altrove".