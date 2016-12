12 aprile 2016 Razov a Tgcom24: rapporti Russia-Usa in difficoltà, ma mai interrotti Il quadro geopolitico attuale è stato presentato a "Fatti e Misfatti" dallʼambasciatore russo in Italia. Su Renzi: "Ha pianificato una visita a Mosca, speriamo che diventi un impulso nelle nostre relazioni"

Sulle relazioni diplomatiche tra Russia e Usa, "mai interrotte"; su quelle economiche tra Mosca e Roma che pagano il "prezzo delle sanzioni", oltre che sulla figura del presidente Vladimir Putin, sostenuto "dall'opinione pubblica", e sulla guerra all'Isis: è a tutto campo l'intervento dell'ambasciatore della Federazione Russa in Italia, Sergey Razov, nella trasmissione "Fatti e Misfatti" di Paolo Liguori, su Tgcom24. "L'isolamento della Russia è impossibile per una serie di ragioni e le persone serie non possono neanche parlarne", esordisce.

I rapporti tra Russia e Usa - "E' evidente che le relazioni tra Russia e America non vivono un buon periodo e non è una scelta nostra; i risultati della coooperazione russo-americana possono essere estremamente costruttivi", ha affermato l'ambasciatore Razov. "L'isolamento della Russia è impossibile per una serie di ragioni e le persone serie non possono neanche parlarne", ha aggiunto, precisando anche che: "Con gli Stati Uniti manteniamo uno scambio di informazioni ben definito, attraverso i canali militari dei due Paesi, ed infatti i contatti diplomatici non sono interrotti".

Gli affari tra Mosca e Roma - "Il commercio tra Russia e Italia ha subito un calo in questi ultimi due anni. Nessuno può trarre profitto dalle sanzioni: la Russia non ha tratto dei vantaggi ma anche le perdite degli imprenditori italiani sono evidenti", ha sottolineato Razov, ribadendo: "Le sanzioni hanno perso il nesso logico di causa-conseguenza". "Renzi ha pianificato una visita in Russia e speriamo che si tratti di una visita dai contenuti importanti, che diventi un ulteriore impulso nello sviluppo delle nostre relazioni", ha aggiunto l'ambasciatore nella sua riflessione sui rapporti con Roma.