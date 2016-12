Raul Castro: Cuba rispetta diritti

"Cuba si ispira ai principi della Carta Onu, compresa la promozione del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali per tutti". Lo scrive Raul Castro in una lettera a Barack Obama e resa nota dalla Casa Bianca. Il leader cubano plaude alla decisione di ripristinare le normali relazioni diplomatiche tra Usa e Cuba e replica così alle accuse dei senatori repubblicani che invece non vedono di buon occhio l'avvicinamento tra i due Paesi.