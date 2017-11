Ratko Mladic, oggi sentenza Tpi su "Boia di Srebrenica"

Attesa per oggi la sentenza del Tribunale dell'Aja a carico di Ratko Mladic, il "Boia di Srebrenica". Mladic, che rischia l'ergastolo, pena massima prevista dalla Corte penale internazionale, deve rispondere di undici capi di imputazione, in particolare per il suo ruolo nell'assedio di Sarajevo e il massacro di Srebrenica durante la guerra di Bosnia.