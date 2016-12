Raqqa, donna giustiziata dall'Isis: condanna decisa da figlio jihadista

Una donna di 35 anni è stata giustiziata in pubblico mercoledì dall'Isis a Raqqa, la "capitale" dello Stato islamico in Siria, per apostasia. Sulla vicenda emergono però dettagli raccapriccianti. A metterla a morte, infatti, sarebbe stato il figlio jihadista. Lo riferiscono gli attivisti anti-Isis presenti in città. Secondo altre fonti, la donna era stata accusata di essere una spia e di collaborare con la coalizione guidata dagli Stati Uniti.