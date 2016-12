Rapporto su guerra Iraq, Blair si difende: "Ho agito in buona fede"

Tony Blair ha preso la decisione di entrare in guerra contro l'Iraq nel 2003 "in buona fede". "Non credo che la rimozione di Saddam Hussein sia la causa del terrorismo di oggi", ha aggiunto Blair dopo che John Chilcot ha presentato le conclusioni del rapporto sull'azione del Regno Unito nel 2003. L'ex premier ha sottolineato che "si assume piena responsabilità per gli errori ma che è stato giusto rimuovere Saddam".