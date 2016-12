Rapporto shock, 130 ex nazisti pensionati a spese degli Stati Uniti

Tutto è partito proprio da un'inchiesta dell'Ap che ha innescato le verifiche dell'ente di controllo sulle attività previdenziali con la comparazione di informazioni provenienti da più fonti e da diverse agenzie federali americane, per arrivare a tracciare una "mappa" dai tratti inaspettati con una "utenza" oltre le aspettative di persone che si sospetta abbiano fatto parte delle SS, che si siano macchiati di crimini nazisti o che comunque abbiano partecipato alle atrocità commesse dal Terzo Reich durante la Seconda Guerra Mondiale.



Tutti nella lista degli individui che ricevono o hanno ricevuto sussidi e benefit negli Stati Uniti dal febbraio 1962 e fino al gennaio 2015 quando è entrata in vigore il 'No Social Security for Nazis Act', testo che ha posto fine al pagamento della pensione per quattro specifici casi. Si tratta quindi di un documento senza precedenti, che non indica nomi e cognomi, ma svela la dimensione di una realtà non così lontana nel tempo ma che spesso sfugge all'osservazione, come l'arrivo negli Stati Uniti di migliaia di ex nazisti - fino a 10mila secondo alcuni calcoli - con diversi tra loro che avevano mentito sulla provenienza e alcuni che erano così anche riusciti ad ottenere la nazionalità americana.



Vi è poi anche il sospetto che la pensione sia stata utilizzata come incentivo per espellere, senza sollevare troppa polvere, alcuni degli individui sospettati di essersi macchiati di quei crimini. In pratica veniva offerta la possibilità di mantenere i "sussidi" se lasciavano volontariamente il Paese prima di essere espulsi.



Il dipartimento di Giustizia respinge l'ipotesi di questa "prassi", restano tuttavia le cifre che risultano di certo sproporzionate rispetto alla entità del fenomeno così come fino ad ora è stato percepito. Secondo i documenti analizzati, fino al marzo 1999 erano stati 28 i sospetti criminali nazisti che avevano usufruito in totale di 1,5 milioni di dollari in assistenza previdenziale dopo essere stati rimossi dal suolo americano. Da allora la Ap calcola che la somma è cresciuta in maniera sostanziale.