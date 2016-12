Rapiti in Libia, no rivendicazioni

"Finora nessun gruppo terroristico ha rivendicato la responsabilità del rapimento in Libia dei quattro tecnici italiani". Lo ha detto il ministro degli Esteri Paolo Gentiloni alle Commissioni riunite Esteri e Difesa di Camera e Senato, sottolineando che "riscontri sono ancora in corso di verifica". Sul rapimento di padre Dall'Oglio in Siria il ministro ha poi ribadito: "Il governo non ha dimenticato il caso, continuiamo a lavorarci con costanza".