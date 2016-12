Rapiti in Libia, due sono siciliani

Gino Tullicardo, Fausto Piano, Filippo Calcagno e Salvatore Failla: sarebbero loro, secondo indiscrezioni ancora non confermate, i quattro dipendenti della Bonatti di Parma sequestrati domenica in Libia. Due sarebbero residenti in Sicilia, precisamente nella provincia di Enna e di Siracusa, uno nella provincia di Roma ed uno nella provincia di Cagliari. Le famiglie già nella serata di domenica erano state avvisate del rapimento.