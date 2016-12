Rapina al super, la cassiera salva gli incassi e mette in fuga il ladro

Siamo in un supermercato della Georgia. Alla cassa c'è una ragazza che ha tutta l'aria di essere inoffensiva. Il ragazzo che le si presenta davanti, un rapinatore, le punta la pistola addosso, sicuro di un lavoro svelto e facile. Ma lei, per nulla spaventata, reagisce senza il minimo cenno di imbarazzo. E manda all'arai il tentativo di rapina con una raffica di botte e pugni.

Semplicemente, sposta l'arma che si ritrova puntata addosso, mentre il rapinatore le ordina di consegnarle i soldi. La signora gli prende il braccio con forza e gli porta voi il cassetto dei contanti. Non contenta, glielo picchia in testa, costringendolo a darsi alla fuga. Adesso il ragazzo è ricercato. La donna in realtà si era lanciata al suo inseguimento dopo essersi armata di un martello. Ma il rapinatore ha corso più veloce ed è riuscito a volatilizzarsi. Per ora.