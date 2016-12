Rapì figlia e la portò da Italia in Siria, 40enne fermato in Turchia

E' stato fermato dall'Interpol in Turchia, in esecuzione di mandato di arresto internazionale emesso dal Tribunale di Monza, Mohamed Kharat, 40 anni. Cinque anni fa ha rapito la sua bambina di 4 anni, Emma Houda, portandola via alla madre, Alice Rossini. Erano residenti a Vimercate. La piccola, di cui si sono perse le tracce, probabilmente è stata trasferita in Siria. Kharat ora si trova in un centro di detenzione turco per stranieri.