Ramallah, arrestato leader di Hamas Ban Ki-moon a sorpresa in Israele

Il segretario dell'Onu si reca a sorpresa in Israele - E mentre la tensione tra israeliani e palestinesi continua a salire, il segretario generale dell'Onu Ban Ki-moon è arrivato a sorpresa in Israele per incontrare il premier Benyamin Netanyahu, mentre mercoledì vedrà il presidente dell'Autorità nazionale palestinese Abu Mazen per tentare di ricomporre l'ennesima frattura tra le parti.



L'appello di Ban: "Rompere ciclo di violenza e paura" - Prima del suo arrivo in Israele Ban Ki-moon ha lanciato un appello per la pace in un videomessaggio. "Serve un orizzonte politico per rompere questo ciclo di violenza e di paura", ha detto. Parlando al giovani palestinesi, il segretario generale ha aggiunto: "Capisco la vostra frustrazione, so che le vostre speranze di pace si sono infrante innumerevoli volte, ma vi esorto a trasformarla in una voce forte ma pacifica per il cambiamento". Mentre ai leader dell'Anp ha chiesto di sfruttare l'energia del popolo in modo pacifico per rendere i loro sogni una realtà.



"Non usare la religione per alimentare il conflitto" - Ai leader e al popolo israeliano, invece, Ban ha detto di capire la loro preoccupazione per la sicurezza, ma che "le risposte dure da parte delle autorità e la demolizione delle case" non portano a questo obiettivo. Quindi, ha ribadito il sostegno delle Nazioni Unite agli sforzi per tornare al tavolo dei negoziati, e ha chiesto di "non permettere gli estremisti da entrambe le parti di usare la religione per alimentare ulteriormente il conflitto".



Soldato israeliano accoltellato in Cisgiordania - Intanto continua l'escalation di violenze. La radio militare israeliana ha comunicato che un soldato israeliano è stato pugnalato nel villaggio palestinese di Beit Awa, in Cisgiordania. Le sue condizioni non sarebbero gravi, mentre l'assalitore, il 24enne Uday Hashim al-Msalma, è stato ucciso da spari di reazione da parte dei militari.



Gaza, palestinese ucciso dall'esercito israeliano - Un palestinese è stato ucciso dall'esercito israeliano lungo la linea di demarcazione della striscia di Gaza, presso Al Bureij. Con la sua morte sale a tre il numero complessivo dei palestinesi uccisi nelle ultime 24 ore in scontri con l'esercito israeliano, a Gaza e in Cisgiordania.