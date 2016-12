Raid Usa in Libia contro obiettivi Al Qaeda

Gli Usa hanno compiuto diversi raid aerei in Libia contro obiettivi di Al Qaeda. Lo rende noto il Pentagono, che riferisce pochissimi dettagli, secondo quanto riporta il New York Times. Fonti del governo libico hanno sostenuto che l'obiettivo era Mokhtar Belmokhtar, alto esponente qaedista in Nord Africa, uno delle figure simbolo dell'arena jihadista, coinvolto in rapimenti ed attacchi. Sarebbe stata anche distrutta una fabbrica di armi chimiche.