Raid su Isis, Obama chiama Cameron

Il presidente americano Barack Obama ha chiamato il premier britannico David Cameron per ringraziarlo per i raid contro l'Isis avviati da Londra in Siria. I due leader, fa sapere la Casa Bianca, hanno discusso anche degli ulteriori passi da prendere nella lotta contro lo Stato islamico, e hanno ribadito come tutti i Paesi che vogliono unirsi alla lotta saranno i benvenuti se i loro obiettivi sono coerenti con quelli della coalizione.