Raid Siria, Tajani: mandato segnale a Iran, tutelare Israele

"In Siria c'è molto da fare e bisogna agire perché la situazione non degeneri e bisogna anche garantire la sicurezza di Israele". Lo ha detto il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani a Tgcom24. "L'attacco americano - ha aggiunto - più che contro i russi e Assad mi sembrava portare un messaggio chiaro agli iraniani perché non vadano al di là di un certo limite al confine".