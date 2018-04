Raid Siria, l'ambasciatore russo: "Minata l'autorità dell'Onu" | Usa: "Se Assad usa ancora armi chimiche agiamo"

Il patriarca di Mosca Kirill, capo della Chiesa ortodossa russa, ha reso noto di aver discusso con Papa Francesco degli avvenimenti in Siria. Lo riferisce l'agenzia russa Tass. Kirill ha affermato che la Chiesa ortodossa russa intende continuare il dialogo col Vaticano per "fermare lo spargimento di sangue in Siria". "Abbiamo intrapreso questa iniziativa - ha detto Kirill - consci che i cristiani non possono rimanere indifferenti di fronte a ciò che avviene in Siria. Il nostro è stato un chiaro dialogo di pace".