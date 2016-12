20:16 - La Russia si scaglia contro gli Stati Uniti per l'intervento in Siria e in Iraq. "Washington ha apertamente dichiarato il suo diritto di usare la forza unilateralmente ovunque nel mondo per difendere i suoi interessi", ha detto il ministro degli Esteri, Serghiei Lavrov, intervenendo all'Assemblea generale dell'Onu.