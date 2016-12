Raid anti Shabaab, feriti 3 civili

01:46 - Secondo testimoni i raid aerei del Kenya contro alcune basi degli Al Shabaab in Somalia, come reazione all'attacco al campus di Garissa in cui sono morte 150 persone, hanno causato il "ferimento di tre civili". Le bombe sganciate inoltre avrebbero "colpito bestiame e pozzi in un'area dove non sono presenti jihadisti". In precedenza il portavoce delle forze armate del Kenya aveva affermato che "due campi degli Al Shabaab erano stati distrutti".

