Raid anti-Isis, uccisi 4mila civili

Sono più di 4mila i civili morti nell'ultimo anno in seguito ai raid anti-Isis in Iraq e Siria. Lo denunciano due organizzazioni per la tutela dei diritti umani tra cui l'Mrg, Minority Rights Group International. Tra le popolazioni più colpite in Iraq quelle di Fallujah e di altre città dell'ovest; in Siria quelle di Raqqa, Aleppo e delle zone dell'est e del nord del Paese.