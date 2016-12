Raid Aleppo, Usa a Damasco e Mosca:"Azioni atroci", Onu:"Inorriditi"

Gli Stati Uniti mettono in guardia la Siria e la Russia contro le "azioni atroci" su Aleppo. In una nota della Casa Bianca, il consigliere per la sicurezza nazionale Susan Rice condanna i bombardamenti che hanno distrutto tutti gli ospedali. Mosca deve "immediatamente" fermare le violenze e consentire l'arrivo aiuti umanitari. Anche le Nazioni Unite si dicono "inorridite" dall'escalation di violenza in Siria e chiedono accesso immediato ad Aleppo.