Raid aereo Usa nell'Afghanistan orientale: uccisi 13 civili

Tredici civili della stessa famiglia sono stati uccisi e altri 15 feriti in un raid aereo americano nell'Afghanistan orientale. Lo hanno reso noto le autorità del Paese. Le forze Usa-Afghanistan hanno dichiarato di aver aperto un'indagine sull'incidente in cui secondo le autorità afghane sono morti anche una decina di ribelli che si nascondevano in una casa di Dasht-e-Bari, villaggio della instabile provincia di Logar, vicino Kabul.