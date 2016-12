Ragazza tetraplegica dopo incidente: indennizzo record in Francia

15:24 - Indennizzo record per la vittima di un grave incidente stradale in Francia. Secondo il tribunale di Marsiglia l'assicurazione dell'auto, che causò l'impatto nel 1998, dovrà pagare oltre 12,5 milioni di euro a una 17enne, diventata tetraplegica. All'epoca dei fatti la ragazza aveva appena quattordici mesi. La macchina su cui viaggiavano i genitori con i tre figli venne colpita da un veicolo che arrivava in senso vietato.

L'indennizzo, che verrà versato da Gan assicurazioni si compone di una prima tranche di 4,5 milioni di euro e 7,9 milioni di euro in forma di rendita annuale. Non è escluso il ricorso in appello.



La vittima dell'incidente ha deciso di rivolgersi all'autorità giudiziaria l'anno scorso. Il suo avvocato ha affermato ai giornalisti: "Abbiamo dovuto aspettare tutto questo tempo per capire i danni causati dall'incidente una volta che la sua crescita è stata completata".