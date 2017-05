"Perché l'ho lasciata?" - Il giovane si dà la colpa "per quello che è successo", scrive il "Giorno", che racconta: "L'ho lasciata prima che partisse per l'Inghilterra perché ero geloso e non mi fidavo di lei. Abbiamo litigato più volte. Poi lei è partita per Londra e io sono andato in Germania. L'ho sentita un paio di mesi fa. Mi mancava. Ci ho pensato a tornare con lei, ma ormai era finita. Speravo anche di riuscire a farle una sorpresa a Londra e invece ho saputo che è morto. Adesso guardo le nostre foto insieme e mi viene da piangere".



Regno Unito: "Nessun giallo" - Fonti investigative del Regno Unito fanno sapere che il responso delle autorità britanniche, arrivato dopo gli esami medici, è stato comunicato anche alle autorità italiane. Secondo Londra dunque al momento è esclusa ogni ipotesi di giallo o di coinvolgimento di altri nella morte.



La madre di lei, Tiziana Accardo, è subito volata in Inghilterra per capire cosa sia successo alla sua Benedetta. La ragazza lavorava in un pub di Londra come cameriera e al momento sembra che dietro la sua morte ci sia un malore. Da un paio di giorni non andava a lavorare perché non si sentiva bene. La procura di Genova ha aperto un fascicolo sul caso.