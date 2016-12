Ragazza investita sulle strisce di Abbey Road: solo una gran botta

13:33 - Se i Beatles avessero inciso oggi il loro ultimo disco, probabilmente la celeberrima copertina con i Fab Four che attraversano le strisce pedonali della londinese Abbey Road sarebbe un po' diversa. Già, perché i quattro, anziché procedere diritti e allineati fuori dalla porta degli Abbey Road Studios, si starebbero guardando intorno nel traffico col rischio di essere investiti.



È quanto è successo ad una ragazza, ripresa dalle telecamere a circuito chiuso, che mentre attraversava di corsa il passaggio pedonale sullo stradone di Camden Town è stata investita da una macchina. La ragazza, come mostra la registrazione, non si è fermata a guardare chi stesse passando prima di lanciarsi in strada, e la macchina non ha nemmeno frenato prima di colpirla. L'auto riparte, noncurante, mentre la ragazza è ancora a terra.



Fortunatamente a telecamere spente la ragazza si è rialzata, quasi illesa, e alla fine i bollettini medici parleranno solo di una brutta contusione.