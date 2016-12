2 settembre 2015 Ragazza incinta in Australia: il video appello è una bufala Il filmato, che ha raggiunto quasi due milioni di visualizzazioni in un solo giorno, è una trovata pubblicitaria per lanciare Mooloolaba, una località turistica della Sunshine Coast

Alla fine era una bufala, come in molti avevano ipotizzato. O meglio, una trovata pubblicitaria. Il video appello postato su Youtube da Natalie Amyot, la giovane ragazza francese che sosteneva di essere alla ricerca dell'uomo che l'aveva ingravidata durante una vacanza in Australia, altro non era che un'efficace campagna marketing per lanciare Mooloolaba, una località turistica della Sunshine Coast.

La conferma è arrivata di nuovo da Youtube: “I found him, l'ho trovato”, ha affermato in un secondo filmato la ragazza (che, in realtà, è un'attrice e si chiama Alizee Michel) prima di passare la parola ad Andy Sellar. L'uomo, responsabile di una compagnia di pubblicità virali su internet, ha quindi fugato ogni possibile dubbio e ammesso la verità. Nessun bambino atteso, nessun padre da ricercare, solo una storia confezionata per attrarre click. Un obiettivo raggiunto in pieno se si pensa che, in un solo giorno, il video ha raggiunto quasi due milioni di visualizzazioni ed è stato ripreso dalle principali televisioni australiane.