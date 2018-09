Ragazza di 19 anni diventa la miglior saldatrice della Russia: ha sconfitto tutti gli uomini in gara

Per Diana quello con la saldatrice è stato amore a prima vista. Quando si è iscritta all'università ha deciso di prendere lezioni di saldatura. "Il mio insegnante mi ha detto che ho una buona mano e mi ha consigliato di prendere parte al concorso. Non pensavo di vincere", ha detto la 19enne. Lo riporta Life.ru. "Quando ho detto a mia madre che volevo fare la saldatrice e partecipare a World Skills, all'inizio è rimasta sconvolta", ha aggiunto la ragazza.



Diana non solo ha partecipato al concorso, ma è riuscita anche a superare tutti gli uomini in gara arrivando prima nella competizione riservata ai giovani professionisti. "Il concorso prevedeva quattro diverse gare che includevano quattro tipi di saldatura. Uno di questi era la saldatura ad arco. Inizialmente, l'esperto mi ha detto che ero nei primi tre, ma non sapevo che avrei ottenuto il primo posto", ha detto. Ora per la giovane il prossimo passo è il campionato europeo.