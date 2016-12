Raffica di attentati in Thailandia, almeno 4 morti: tra i feriti anche 2 italiani

Thailandia, doppia esplosione in un resort 1 di 41 Ansa Ansa Thailandia, doppia esplosione in un resort 2 di 41 Ansa Ansa Thailandia, doppia esplosione in un resort 3 di 41 Ansa Ansa Thailandia, doppia esplosione in un resort 4 di 41 Ansa Ansa Thailandia, doppia esplosione in un resort 5 di 41 Ansa Ansa Thailandia, doppia esplosione in un resort 6 di 41 Ansa Ansa Thailandia, doppia esplosione in un resort 7 di 41 Ansa Ansa Thailandia, doppia esplosione in un resort 8 di 41 Ansa Ansa Thailandia, doppia esplosione in un resort 9 di 41 Ansa Ansa Thailandia, doppia esplosione in un resort 10 di 41 Ansa Ansa Thailandia, doppia esplosione in un resort 11 di 41 Ansa Ansa Thailandia, doppia esplosione in un resort 12 di 41 Ansa Ansa Thailandia, doppia esplosione in un resort 13 di 41 Ansa Ansa Thailandia, doppia esplosione in un resort 14 di 41 Ansa Ansa Thailandia, doppia esplosione in un resort 15 di 41 Ansa Ansa Thailandia, doppia esplosione in un resort 16 di 41 Ansa Ansa Thailandia, doppia esplosione in un resort 17 di 41 Ansa Ansa Thailandia, doppia esplosione in un resort 18 di 41 Ansa Ansa Thailandia, doppia esplosione in un resort 19 di 41 Afp Afp Thailandia, doppia esplosione in un resort 20 di 41 Afp Afp Thailandia, doppia esplosione in un resort 21 di 41 Afp Afp Thailandia, doppia esplosione in un resort 22 di 41 Afp Afp Thailandia, doppia esplosione in un resort 23 di 41 Afp Afp Thailandia, doppia esplosione in un resort 24 di 41 Afp Afp Thailandia, doppia esplosione in un resort 25 di 41 Afp Afp Thailandia, doppia esplosione in un resort 26 di 41 Afp Afp Thailandia, doppia esplosione in un resort 27 di 41 LaPresse LaPresse Thailandia, doppia esplosione in un resort 28 di 41 LaPresse LaPresse Thailandia, doppia esplosione in un resort 29 di 41 LaPresse LaPresse Thailandia, doppia esplosione in un resort 30 di 41 LaPresse LaPresse Thailandia, doppia esplosione in un resort 31 di 41 LaPresse LaPresse Thailandia, doppia esplosione in un resort 32 di 41 Facebook Facebook Thailandia, doppia esplosione in un resort 33 di 41 Facebook Facebook Thailandia, doppia esplosione in un resort 34 di 41 Facebook Facebook Thailandia, doppia esplosione in un resort 35 di 41 Facebook Facebook Thailandia, doppia esplosione in un resort 36 di 41 Facebook Facebook Thailandia, doppia esplosione in un resort 37 di 41 Twitter Twitter Thailandia, doppia esplosione in un resort 38 di 41 Twitter Twitter Thailandia, doppia esplosione in un resort 39 di 41 Twitter Twitter Thailandia, doppia esplosione in un resort 40 di 41 Twitter Twitter Thailandia, doppia esplosione in un resort 41 di 41 Facebook Facebook Thailandia, doppia esplosione in un resort leggi dopo slideshow ingrandisci

Bombe al resort, feriti 2 italiani - L'attacco più grave è avvenuto giovedì sera in un resort di Hua Hin, 200 chilometri a sud di Bangkok. In una via adiacente a un popolare mercatino turistico, due ordigni sono esplosi a venti minuti di distanza, causando un morto e oltre 20 feriti tra cui due italiani. Uno di essi è stato dimesso dopo le prime cure, mentre il secondo - il 51enne Andrea Tazzioli, di Genova - è stato operato alla spalla per rimuovere una scheggia. "Ero a due metri dalla bomba, sono stato fortunato", ha raccontato. Fortunatamente solo lievi ferite per l'altro italiano coinvolto, il 21enne Lorenzo Minuti, subito dimesso dall'ospedale.



Nuove esplosioni e altre vittime - E' nella mattina di venerdì che la strategia coordinata degli attacchi è diventata evidente. Di nuovo a Hua Hin, altri due ordigni vicino alla torre dell'orologio hanno causato un morto. Un'altra vittima thailandese si è registrata a Surat Thani, più a sud, dopo una cerimonia per il compleanno della regina thailandese Sirikit. E poi a Phuket, nella turistica zona di Patong, un ordigno minore è esploso causando un ferito, e altre bombe minori sono state identificate e disinnescate dalla polizia.



Alla luce di questa serie di attacchi, va contata tra gli attentati anche l'esplosione di giovedì pomeriggio in un mercato a Trang, nell'estremo sud, che ha causato un altro morto. Sia a Hua Hin sia a Phuket, le autorità hanno invitato i turisti a evitare le zone affollate.



Dubbi sulla matrice degli attacchi - Ancora da chiarire la matrice degli attacchi. Un movimento separatista islamico è presente da oltre un decennio nell'estremo sud ed è responsabile di una guerriglia costata oltre 6mila morti ma finora ha sempre colpito nelle quattro province dove è attivo e non ha mai mostrato nessun legame con il terrorismo islamico globale o con l'Isis.



E' possibile anche un movente politico, dopo l'approvazione della nuova Costituzione nel controverso referendum di domenica. Lo stesso premier Prayuth Chan-ocha ha indirettamente puntato il dito contro l'opposizione. Il fatto che venerdì sia l'84esimo compleanno della regina, e che i militari ora al potere siano i più strenui difensori della monarchia, rafforza l'ipotesi di attacchi simbolici per lanciare messaggi. Nell'attesa di fare chiarezza, la Thailandia è in stato di allerta.