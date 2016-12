Quote rosa in volo: il 20% dei piloti di Easyjet sarà donna

Aria di novità in casa Easyjet : si punterà tutto sulle donne pilota . E' infatti un vero e proprio boom di domande "femminili" quello ricevuto dalla compagnia aerea negli ultimi tempi: ora l'obiettivo è quello di arrivare al 20% di allieve entro il 2020 . Allo stato attuale, le "quote rosa" rappresentano solo il 6% del totale dei piloti dell'azienda britannica.

Le donne pilota in Easyjet, attualmente, sono 164, di cui 62 capitani: in percentuale, rappresentano il 14% del totale a livello mondiale. Numeri che l'amministratore delegato dell'azienda Carolyn McCall vuole dunque incrementare, come annunciato nel corso di una cerimonia in cui uno degli aerei della compagnia è stato ribattezzato col nome della grande aviatrice britannica Amy Johnson. "Questa iniziativa è destinata a cambiare la nostra professione - ha detto l'ad riferendosi al target di nuove donne pilota - che un tempo era dominata dagli uomini".