Quote migranti,Slovacchia contro Ue

La Slovacchia inoltrerà un ricorso presso la Corte di giustizia europea contro la decisione Ue di ridistribuire i migranti tra i Paesi europei in base alle quote obbligatorie. Lo ha annunciato il premier Robert Fico. Secondo le quote approvate a maggioranza dai leader Ue, sarebbero 120mila i richiedenti asilo che dovranno essere ridistribuiti.