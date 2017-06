Qatar, la risposta di Al Jazeera ai 4 paesi del Golfo: "Continueremo a trasmettere"

La rete qatarina in lingua inglese al Jazeera continuerà regolarmente le sue trasmissioni. A dare l'annuncio ufficiale è stato l'amministratore delegato del network Giles Trendle. Viene così rigettata la richiesta inviata da quattro Paesi del Golfo al Qatar di chiudere l'emittente satellitare come condizione per l'interruzione dell'embargo.

Trendle ha definito la richiesta di chiusura come un "tentativo di sopprimere la libertà di espressione" e ha detto che al Jazeera rimane impegnata a trasmettere, rimanendo ferma nel fornire "notizie dal mondo in modo comprensivo ed imparziale". Ha infine, aggiunto che le richieste "non sono sono altro che un tentativo di mettere la museruola alla voce della democrazia nelle regione e sopprimere la libertà di espressione".



Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Egitto e Bahrein avevano presentato 13 richieste al Qatar per mettere fine al blocco delle frontiere e ripristinare i rapporti diplomatici e commerciali. Hanno chiesto allo Stato del Golfo Entro di chiudere dieci giorni la televisione internazionale Al Jazeera, interrompere i rapporti con l’Iran, chiudere la base militare turca vicino a Doha e interrompere i finanziamenti destinati ai gruppi terroristici.