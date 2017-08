Qatar, i 4 Paesi arabi: "Continueremo a boicottare Doha"

Egitto, Bahrain, Emirati Arabi e Arabia Saudita andranno avanti con il "boicottaggio economico e politico" del Qatar finché questo "non rinuncerà alle sue posizioni". Lo annuncia il ministro degli Esteri saudita Adel Al Jubeir dopo aver comunicato le risposte negative di Doha alle richieste dei quattro Paesi. "Non si può più essere tolleranti - ha aggiunto il ministro egiziano Sameh Shoukry - per il ruolo di sabotatore del Qatar nella nostra regione".