Qatar, emiro del Kuwait tenta mediazione dopo la spaccatura

L'emiro del Kuwait è andato in Qatar per favorire la ricucitura dello strappo con alcuni Paesi arabi nonostante le autorità degli Emirati avessero affermato che "non c'è nulla da negoziare". Lo sceicco del Kuwait Sabah Al Ahmad Al Sabah è stato ricevuto dall'emiro del Qatar Tamim bin Hamad Al Thani. Il ministero degli Esteri qatariota ha riferito che nel colloquio tra i due si è parlato di come "tornare a normali relazioni" tra i Paesi del Golfo.