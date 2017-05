Pyongyang: parleremo con Usa, ma solo "sotto le giuste condizioni"

DiMaggio è nota come specialista in questioni iraniane e attiva nei negoziati dell'amministrazione Obama con Teheran. Thomas Pickering, ex ambasciatore americano all'Onu, e Robert Einhorn, speciale advisor del Dipartimento di Stato per la non proliferazione e il controllo delle armi, hanno fatto parte del gruppo di esperti Usa in Norvegia.



Choe, diretta a Pyongyang, ha risposto a un'esplicita domanda, di aver "incontrato Pickering. Ne discutero' quando ne avro' l'occasione in futuro". In merito al nuovo presidente sudcoreano Moon Jae-in e alla richiesta di chiarimenti su eventuali preparativi per il dialogo, Choe ha affermato che "noi osserveremo la situazione". Il governo Usa ha detto di non aver dato alcun rilievo e peso particolare agli incontri avvenuti a Oslo, denominati 'track two', basati sul modello di confronto tra di delegazioni fatte a vario titolo da indipendenti e funzionari a vario titolo collegati all'amministrazione americana.



Secondo gli osservatori, visto anche il delicato momento dopo l'aspro braccio di ferro Pyongyang-Washington su nucleare e missili del Nord, l'appuntamento in Norvegia può aver dato l'occasione di un "contatto esplorativo".