Pyongyang, nuovo test missilistico con "proiettile non identificato"

Il lancio è stato effettuato da un luogo nei pressi di Pukchang, nelle vicinanza di una base aerea, un'area dove Pyongyang aveva già tentato, senza riuscirci, un altro lancio lo scorso mese. Secondo le notizie raccolte dalla Yonhap News Agency, che cita una fonte anonima, non si tratterebbe di un missile balistico intercontinentale.



Un volo di 500 chilometri - Il "proiettile non identificato" ha volato per 500 chilometri, sempre secondo quanto riferisce l'agenzia sudcoreana. Il lancio arriva una settimana dopo che Pyongyang ha testato con successo un nuovo missile a medio raggio che, secondo gli esperti, potrebbe essere in grado di raggiungere l'Alaska o le Hawaii.



Secondo le prime stime dei militari sudcoreani, il missile è finito nel Mare del Giappone. Il presidente Moon Jae-in ha convocato una seduta urgente del Consiglio sulla sicurezza nazionale.



Casa Bianca: missile a medio raggio - "Siamo a conoscenza del lancio del missile a medio raggio effettuato dalla Corea del Nord". Così la Casa Bianca dopo il test di Pyongyang. "Il missile - si legge in una nota nota - già testato a febbraio, ha un raggio inferiore rispetto a quelli lanciati dalla Corea del Nord negli ultimi tre test effettuati".