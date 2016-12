16:32 - Nuovo collasso di internet in Corea del Nord. Lo rende noto l'Agenzia Nuova Cina. E' il terzo blocco in pochi giorni. Il sospetto di Pyongyang è quello di una rappresaglia americana per il sabotaggio subito dalla Sony Pictures, attribuito da Washington ai nordcoreani. Il blocco, che sarebbe durato circa due ore, ha riguardato anche la rete 3G.