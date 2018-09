Pyongyang: "Non rinunciamo a nucleare senza fiducia Usa"

Nonostante i progressi di Pyongyang per costruire un rapporto di fiducia con gli Usa, la Corea del Nord non vede azioni corrispondenti da Washington. Lo ha detto il ministro degli Esteri nordcoreano, Ri Yong-ho, all'Assemblea Generale Onu. "Al contrario, gli Usa insistono sul fatto che prima deve avvenire la denuclearizzazione e aumentano la pressione con le sanzioni, ma la percezione che le sanzioni possano metterci in ginocchio è irrealizzabile".