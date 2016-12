Pyongyang annulla accordi con Seul

La Corea del Nord replica alle sanzioni di Seul e annulla gli accordi bilaterali firmati in passato su cooperazione economica e di altro genere. L'annuncio, fatto attraverso una nota del Comitato per la riunificazione pacifica della Corea rilanciata dall'agenzia ufficiale Kcna, include la "liquidazione" degli asset sudcoreani in territorio del Nord, a partire dal distretto industriale di Kaesong e dal resort di Diamond Mountain.