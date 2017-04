Pyongyang a Usa: si rischia una guerra nucleare improvvisa

"Una guerra nucleare potrebbe scoppiare da un momento all'altro nella penisola coreana": lo ha detto l'ambasciatore di Pyongyang all'Onu, Kim In Ryong, a Palazzo di Vetro. "Gli Stati Uniti stanno disturbando la pace e la stabilità globale, insistendo in una logica da gangster", ha precisato il delegato nordcoreano. L'ambasciatore ha poi sottolineato che "i test sui missili fanno parte del normale percorso per sviluppare capacità di autodifesa".