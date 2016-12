Putin: "Turchia non si è scusata"

E' ancora alta tensione tra Ankara e Mosca dopo l'abbattimento del jet russo sconfinato in territorio turco nel corso di un'azione in Siria. "Finora - ha detto infatti il presidente russo Vladimir Putin - non abbiamo sentito le scuse dal massimo livello politico turco né tanto meno le proposte di risarcire i danni e di punire i criminali per il reato commesso".