Putin-Trump, vertice di oltre due ore a Helsinki: "Inizio molto buono"

E' durato oltre due ore l'incontro ad Helsinki tra il presidente russo, Vladimir Putin, e quello americano, Donald Trump. "Non siamo andati molto d'accordo negli ultimi anni, ma credo che avremo un buon rapporto in futuro: andare d'accordo con la Russia è una cosa positiva, non negativa", ha detto Trump. Che ha poi aggiunto: "E' stato un inizio molto buono". La durata prevista era di 90 minuti, ma il faccia a faccia si è allungato di altri 40 minuti.