Putin:stop import Ue altri 12 mesi

Il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato di avere esteso di un anno il divieto di import su una serie di prodotti alimentari occidentali. E' la risposta non inattesa del governo russo dopo che l'Ue ha deciso di recente di prolungare, a sua volta, le sanzioni per la crisi in Ucraina. Mosca starebbe valutando anche altri tagli alle importazioni di prodotti, tra cui dolci e pesce in scatola.