Putin: serve cooperare con Assad

"E' un errore non cooperare con il governo siriano di Assad". Lo ha detto Vladimir Putin all'Assemblea generale dell'Onu. Secondo il capo del Cremlino infatti "per combattere lo Stato islamico occorre una coalizione internazionale come quella che si creò contro Hitler". Il presidente russo ha poi accusato l'America: "E' pericoloso, oltre che irresponsabile, dare le armi ai ribelli e giocare con i terroristi. L'Isis è stato finanziato e sostenuto".